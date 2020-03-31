31 Mart 2020, Salı
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Doğukan'ı izleyen yardım ediyor
Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Twitch üzerinden başlattığı kampanya ile 50 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıklamıştı. Oyun oynamayı sevdiğini belirten 21 yaşındaki isim, "İnsanlar hem izlesin hem de destek olsunlar diyerek Twitch'e girdim. Boş oturmaktansa elimizden geleni yapmak en güzeli" dedi.
Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Twitch üzerinden başlattığı kampanya ile 50 ailenin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıklamıştı. Oyun oynamayı sevdiğini belirten 21 yaşındaki isim, "İnsanlar hem izlesin hem de destek olsunlar diyerek Twitch'e girdim. 65 yaş üstü insanlara erzak yardımı yapmayı düşündüm. Boş oturmaktansa elimizden geleni yapmak en güzeli" dedi.
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