30 Mart 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Podolski'den Antalyaspor'a büyük jest!

Podolski'den Antalyaspor'a büyük jest!
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.03.2020

'da forma giyen dünyaca ünlü Alman golcü , kırmızı-beyazlılarda önemli bir jeste imza atmaya hazırlanıyor. Podolski, maaşlarda indirime gidilmesi yönünde yönetimden bir talep gelmediğini ancak kulüp çalışanlarına destek olabileceğini açıkladı.

Sezonun mayıstan önce başlayacağına çok fazla ihtimal vermediğini belirten tecrübeli santrfor, "Maaşların bir kısmından vazgeçme konusu henüz açılmadı ama kulüp çalışanlarına destek olma adına böyle bir şey gerekiyorsa, ilk ben kabul ederim. Sezonun Mayıs'tan önce başlayacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı. Bu sezon ekibi ile 7 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız golcü, 2 gol ve 2 asist ile oynadı.

Antalyaspor'da antrenmanlar telekonferans ile sürüyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor'da antrenmanlar telekonferans ile sürüyor Antalyaspor'da antrenmanlar telekonferans ile sürüyor
Antalyasporlu Chico: Cruzeiro ile görüştüm Antalyasporlu Chico: Cruzeiro ile görüştüm
Antalyasporlu futbolcular telekonferansla çalışıyor Antalyasporlu futbolcular telekonferansla çalışıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör