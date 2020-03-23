23 Mart 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Charles karantinadan dolayı ülkesinden dönemedi

Antalyasporlu Charles ülkesinden dönemedi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iki günlük tedavi için ülkesi 'ya gittikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süreciyle karşılaşan Fraport TAV 'un oyuncusu 'in, Antalya'ya dönüş tarihi merak konusu oldu.

En son 'in 24. haftasında 29 Şubat'ta Antalya Stadı'nda oynanan, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Fernando Basilio da Silva, sakatlanması nedeniyle ülkesindeki doktoruna tedavi olmak istedi.

Bunun üzerine kulübünden izin alıp, uçakla iki günlük tedavi için Fransa üzerinden 'ya giden 35 yaşındaki ön libero orta saha oyuncusu, tedavisi bittikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu açıdan sağlık sorunu yaşamamasına rağmen herkese uygulanmaya başlanan karantina prosedürü nedeniyle ülkesinden çıkamadı.

Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği Ziraat Kupası yarı final ilk maçı ile Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart'ta Gençlerbirliği ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sezon 17 lig, 4 kupa maçında 1481 dakika forma giyip, bir gol pası veren Charles, 26. haftada takımının Demir Grup Sivasspor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın kadrosunda da yer alamadı.

Charles, bugünkü şartlarda Türkiye'ye gelebilmesi durumunda, yurt dışından gelenler için uygulanan "14 gün kuralı" çerçevesinde karantina süreciyle karşı karşıya kalacak

ÜLKESİNDEN DÖNÜŞÜ UÇUŞLARIN DURUMUNA DA BAĞLI

Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Charles'in Kovid-19 ile ilgili sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Uygulanan tedbirler kapsamında ülkesinden çıkamadığını aktaran Süğlün, şunları kaydetti:

"Gelirse karantina uygulanacak. O yüzden de Türkiye'ye giriş yaptığı an, iki haftalık karantina süreci var. Bu nedenle liglerin durumuna ve bu hastalığın gidişatına bakmamız lazım. Şu an acil dönmesini gerektirecek durumda söz konusu değil. Charles, karantina sürecinin sona ermesinin ardından uçuşlar mümkün olması halinde Antalya'ya dönecek."

Süğlün, kulüp olarak aldıkları yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tesislerimizde özel önlemler aldık. Özel ekibimiz var. Çok titiziz. Yatakhaneler dahil her yer dezenfekte ediliyor. Yemek servisi hijyen ortamında yapıldı, bundan sonra da o şekilde devam edecek. Bununla ilgili kurallarımız var. Herkes buna uydu ve bundan sonra da uyacak. Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bir an önce bu durumun sona ermesini diliyoruz."

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