30 Haziran 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Başakşehir'e bilendi

Antalya Başakşehir'e bilendi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

yönetiminde Podolski, Sinan ve Jahovic üçlüsüyle şaha kalkan Akrepler, 13 yıllık rekoru tarihe gömerken, turuncu-lacivertliler karşısında seriyi 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

FK deplasmanından bir puanla dönen , 11 maçtır kaybetmeyerek 2006- 2007'deki 10 haftalık yenilmezlik rekorunu geliştirmenin sevincini yaşıyor. Ç.Rize galibiyetiyle ligde 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla kulüp tarihindeki 11 haftalık yeni yenilmezlik rekoruyla puanını 37'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu. Akrepler, bu hafta konuk edeceği lig lideri 'e karşı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 12 haftaya çıkarmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK ANTALYA'DAN GEÇECEK

Teknik direktör , kalan 5 haftada şampiyonluğu belirleyici takım olacaklarının altını çizdi. Tuna, "Başakşehir ve sonrasında ile oynayacağız. Son maçımız da G.Saray ile... Şampiyonluğu belirleyecek maçlar. Kendi oyunumuzu oynuyoruz. Takımım mücadele anlamında iyi işler yapıyor. Bunu izletmeye devam edeceğiz" diye iddialı konuştu. Öte yandan Antep'te hafif sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Podolski ve 'ün Başakşehir karşısında sahaya çıkabilecekleri öğrenildi.

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