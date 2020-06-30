Antalyaspor Başakşehir'e bilendi

Tamer Tuna yönetiminde Podolski, Sinan ve Jahovic üçlüsüyle şaha kalkan Akrepler, 13 yıllık rekoru tarihe gömerken, turuncu-lacivertliler karşısında seriyi 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

Gaziantep FK deplasmanından bir puanla dönen Antalyaspor, 11 maçtır kaybetmeyerek 2006- 2007'deki 10 haftalık yenilmezlik rekorunu geliştirmenin sevincini yaşıyor. Ç.Rize galibiyetiyle ligde 10 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla kulüp tarihindeki 11 haftalık yeni yenilmezlik rekoruyla puanını 37'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu. Akrepler, bu hafta konuk edeceği lig lideri Başakşehir'e karşı da kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 12 haftaya çıkarmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK ANTALYA'DAN GEÇECEK

Teknik direktör Tamer Tuna, kalan 5 haftada şampiyonluğu belirleyici takım olacaklarının altını çizdi. Tuna, "Başakşehir ve sonrasında Trabzon ile oynayacağız. Son maçımız da G.Saray ile... Şampiyonluğu belirleyecek maçlar. Kendi oyunumuzu oynuyoruz. Takımım mücadele anlamında iyi işler yapıyor. Bunu izletmeye devam edeceğiz" diye iddialı konuştu. Öte yandan Antep'te hafif sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Podolski ve Sinan Gümüş'ün Başakşehir karşısında sahaya çıkabilecekleri öğrenildi.

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