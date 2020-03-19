19 Mart 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor yenilmezlik serisinde zirveyi zorluyor

Antalyaspor yenilmezlik serisinde zirveyi zorluyor
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

'de 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Fraport TAV , yenilmezlik serisi sıralamasında zirveye koşuyor. Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk yarısındaki kötü gidişatı, yaptığı nokta transferlerle tersine çevirmeyi başardı.

Ara döneminde , Adis Jahovic, gibi önemli isimleri kadrosuna katan temsilcisi, 'in ikinci yarısında teknik direktör yönetiminde sergilediği başarılı performansla çıkışa geçti.

Süper Lig'in 26. haftasında zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u iç sahada 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Fraport TAV , 11 maçtır yenilmeyen ile 10 haftadır kaybetmeyen 'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Süğlün: "Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi ile deplasmanda karşılaşacaklarını, bu maçın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağını hatırlattı.

Ligin 18. haftasında sahasında 'ye 3-0 yenildiklerini, daha sonra oynadıkları 8 karşılaşmadan dörder galibiyet ve beraberlikle ayrıldıklarını anımsatan Süğlün, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi önümüzde Beşiktaş ile 'da oynayacağımız lig maçı var. Bu maça da galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin hangi takım olduğunun hiçbir önemi yok. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını da kazanmak istiyoruz. İstanbul'dan puan ya da puanlar almadan evimize dönme niyetimiz yok. Beşiktaş karşılaşmasıyla yenilmezlik serimizi 9 maça çıkaracağız. Buna inanıyoruz ve başarabilecek güçteyiz. Takımımız iyi yolda, yakaladığımız güzel havayı sürdürme niyetindeyiz. Futbol maçları seyirciyle güzel. Beşiktaş'ın stadında bu maçı seyirciyle oynamayı çok isterdik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararın tüm kulüpler tarafından uygulanması gerekiyor."

Antalyaspor'dan Charles açıklaması haberin devamı


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