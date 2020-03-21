Taraftarlardan örnek davranış

Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik, korona virüsü önlemek adına Antalya'nın en işlek alanlarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik yaptı.

'İyi gününde kötü gününde, hep beraberiz' sloganıyla temizlik yapan grup, yaşlıların evini temizleyecek, hazırladıkları gıda ve hijyen paketlerini de ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlara dağıtacak. Taraftarlar, 60 kişi ilk olarak ellerine eldiven, yüzlerine ise maske taktı. Önlemlerini aldıktan sonra meydanı yıkayan ekip, ardından deterjanla tüm alanları temizledi.

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