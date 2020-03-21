21 Mart 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Taraftarlardan örnek davranış

Taraftarlardan örnek davranış
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Taraftar Grubu 07 Gençlik, korona virüsü önlemek adına Antalya'nın en işlek alanlarından birisi olan 'nda temizlik yaptı.

'İyi gününde kötü gününde, hep beraberiz' sloganıyla temizlik yapan grup, yaşlıların evini temizleyecek, hazırladıkları gıda ve hijyen paketlerini de ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlara dağıtacak. Taraftarlar, 60 kişi ilk olarak ellerine eldiven, yüzlerine ise maske taktı. Önlemlerini aldıktan sonra meydanı yıkayan ekip, ardından deterjanla tüm alanları temizledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor taraftarından meydan temizliği Antalyaspor taraftarından meydan temizliği
Antalyaspor yenilmezlik serisinde zirveyi zorluyor Antalyaspor yenilmezlik serisinde zirveyi zorluyor
Antalyaspor'dan Charles açıklaması Antalyaspor'dan Charles açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör