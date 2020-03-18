18 Mart 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.03.2020

'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü 'a konuk olacak Fraport TAV , hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ve teknik heyet, " Destanı'nın 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartı ile çıktı.


Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından kondisyon çalışması yaptı. İdman, pas organizasyonu çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan, antrenman öncesi Kuzey Makedonyalı forvet oyuncusu Adis Jahovic'in 33. yaş günü kutlandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor'dan Charles açıklaması Antalyaspor'dan Charles açıklaması
Antalyaspor’da Sangare formasına kavuştu Antalyaspor’da Sangare formasına kavuştu
Antalyaspor yükselişe geçti Antalyaspor yükselişe geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör