18 Mart 2020, Çarşamba
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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ve teknik heyet, "Çanakkale Destanı'nın 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartı ile çıktı.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından kondisyon çalışması yaptı. İdman, pas organizasyonu çalışmasıyla tamamlandı.
Öte yandan, antrenman öncesi Kuzey Makedonyalı forvet oyuncusu Adis Jahovic'in 33. yaş günü kutlandı.
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