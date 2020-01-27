27 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti

Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

ekiplerinden 'un renklerine bağladığı ile , sağlık kontrolünden geçti.

'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan ile , ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Adis Jahovic Antalyaspor'da!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Antalyaspor'da Jahovic açıklaması! Antalyaspor'da Jahovic açıklaması!
Antalyaspor'da Jahovic şoku! Antalyaspor'da Jahovic şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör