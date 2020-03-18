18 Mart 2020, Çarşamba
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Antalya şahlandı
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Kırmızı-beyazlılar, Sivas galibiyetiyle namağlup serisini 8 maça çıkardı. İyi bir hava yakaladıklarını belirten kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş karşısında da puan sözü verdi.
Süper Lig'de ikinci yarının flaş takımı olan Antalyaspor, şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'u da 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Geride kalan 26 hafta sonunda 30 puana ulaşarak, 11. sıraya yükselen kırmızı-beyazlılar, Tomas'ın yerine gelen Teknik Direktör Tamer Tuna'yla adeta şaha kalktı. 8 maçtır bileği bükülmeyen Akdeniz ekibi, son olarak 18.haftada Göztepe'ye kendi evinde 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor cephesi de takımın gidişatından son derece memnun. Bu hafta Beşiktaş deplasmanında da serilerini sürdürmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Süper Lig'de 8 haftadır yenilmiyoruz. İyi bir hava yakaladık. Bu havayı sürdürme hedefindeyiz. Süper Lig'in 27.haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağız.Beşiktaş karşılaşmasını da kaybetmeyip, üst üste 8 haftadır sürdürdüğümüz yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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