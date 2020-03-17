17 Mart 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da Beşiktaş mesaisi

Antalyaspor’da Beşiktaş mesaisi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.03.2020

'in 26. haftasında sahasında DG ’u 1-0 yenen , izin yapmadan yenileme antrenmanına çıktı.

yönetiminde topladığı puanlarla alt sıralardan tırmanışa geçen , 'in 26. haftasında zirveyi zorlayan DG 'u kendi sahasında 1-0 geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Akrepler, maç sonrasında bugün dinlenmeden yenileme antrenmanına çıktı. Sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, iki grup halinde çalıştı. Sivasspor maçında ilk on birde oynayan futbolcular, fitness salonunda çalışırken, diğer grup Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde sahada antrenman yaptı.
30 puanla ligde 11. sırada bulunan Antalyaspor, 21 Mart Cumartesi günü zorlu deplasmanına çıkacak.

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