Adis Jahovic imzaya kaldı!

Yeni Malatyaspor ile bonservis sorunu çözülen Makedon santrfor, sağlık kontrolünden geçti. İmzalar an meselesi.

Transferde şov yapan Antalyaspor, Lukas Podolski'den sonra Adis Jahovic'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor'la bonservis sorununu çözen kırmızı-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 32 yaşındaki Makedon golcüyle imzayı atması durumunda ligde oynayacakları Denizlispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Jahovic, bu sezon oynadığı 23 maçta 14 gol, 1 asist yaptı.