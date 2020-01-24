24 Ocak 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Adis Jahovic imzaya kaldı!

Adis Jahovic imzaya kaldı!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.01.2020

ile bonservis sorunu çözülen Makedon santrfor, sağlık kontrolünden geçti. İmzalar an meselesi.

Transferde şov yapan , 'den sonra Adis Jahovic'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 'la bonservis sorununu çözen kırmızı-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 32 yaşındaki Makedon golcüyle imzayı atması durumunda ligde oynayacakları Denizlispor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Jahovic, bu sezon oynadığı 23 maçta 14 gol, 1 asist yaptı.

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