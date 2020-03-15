Antalyaspor 2 eksikle Sivasspor maçına çıkacak

Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Teknik Direktör Taner Tuna yönetiminde yükselişe çıkan ve en son deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği müsabakasından 1 puanla dönen Antalyaspor, yarın evinde ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Sivasspor'u ağırlayacak. Son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır, maç kadrosunda yer almayacak.

Ligde 25 maçta 27 puan toplayan Antalyaspor, sahadan galip ayrılarak sıralamada bir sıra daha yükselmeyi hedefliyor.

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