15 Mart 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor 2 eksikle Sivasspor maçına çıkacak

Antalyaspor'da 2 eksik!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.03.2020

, 'in 26. haftasında evinde ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Teknik Direktör Taner Tuna yönetiminde yükselişe çıkan ve en son deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği müsabakasından 1 puanla dönen , yarın evinde ligde 49 puanla 4. sırada yer alan 'u ağırlayacak. Son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır, maç kadrosunda yer almayacak.

Ligde 25 maçta 27 puan toplayan Antalyaspor, sahadan galip ayrılarak sıralamada bir sıra daha yükselmeyi hedefliyor.

Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda haberin devamı

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