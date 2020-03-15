Antalya Stadı maç öncesinde dezenfekte edildi

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Antalya Stadı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Stadı'nda ilaçlama yaptı.

Ekipler, stadyumun tribünler, koridorlar ve soyunma odaları başta olmak üzere birçok yerini dezenfekte etti.

DİĞER