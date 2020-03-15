15 Mart 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya Stadı maç öncesinde dezenfekte edildi

Antalya Stadı maç öncesinde dezenfekte edildi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.03.2020

'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Stadı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Stadı'nda ilaçlama yaptı.

Ekipler, stadyumun tribünler, koridorlar ve soyunma odaları başta olmak üzere birçok yerini dezenfekte etti.

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