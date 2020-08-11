11 Ağustos 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı

Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fraport TAV , 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF ekiplerinden Fraport TAV Antalyspor, ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca, formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz ekibi ile 91 maça çıkan Kurtuluş, 4 gol ve 6 asist kaydetti.

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