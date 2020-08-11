Antalyaspor Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca, formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz ekibi ile 91 maça çıkan Kurtuluş, 4 gol ve 6 asist kaydetti.

🙌 4,5 yıl boyunca, formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/X7k3SnzOYB — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 11, 2020

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