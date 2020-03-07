07 Mart 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya’nın kozu yeniler

Antalya’nın kozu yeniler
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 07.03.2020

 deplasmanında ter dökecek , yeni transferlerine güveniyor.

deplasmanında ter dökecek , yeni transferlerine güveniyor. Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-beyazlıların kozu; Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş. Jahovic 2 gol, Podolski 1 gol, 2 asist ve Sinan Gümüş de 3 gol, 1 asistle takımına büyük katkı sağladı. Öte yandan Akdeniz ekibinde sakat olan Sangare, Bahadır, ile cezalı Celustka yok.

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