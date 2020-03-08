08 Mart 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da hedef galibiyet

Antalyaspor'da hedef galibiyet
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.03.2020

ligin ilk yarısında evinde 6-0 mağlup olduğu ’ni yenerek puan cetvelinde 2 sıra yükselmeyi hedefliyor.

Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken , 'ne konuk oluyor. temsilcisi yarın Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde takımla idmana çıkan ancak sakatlıkları sebebiyle tam olarak hazır olmayan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. 26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta evinde 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması halinde 'de 10'uncu sıraya yükselecek.

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