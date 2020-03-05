05 Mart 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.03.2020

'de 25. haftanın kapanış maçında ile 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV , bu maçın hazırlıklarına başladı.

yarı final ilk maçında dün Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerliği ile oynayacakları lig maçı için toplandı.

Kupa maçında forma şansı bulan futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer grup, teknik direktör yönetiminde sahada çalıştı.

Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kulübünü ziyaret etti.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı , başkan yardımcısı ile yönetim kurulu üyelerince karşılanan Karaloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Karaloğlu, tadilattan geçirilen tesislerde incelemede bulundu.

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