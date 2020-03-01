01 Mart 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Podolski'den 2 süper asist

Podolski'den 2 süper asist
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.03.2020

Fraport TAV 'un devre arasında kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı ilk kez onbirde şans buldu. 34 yaşındaki yıldız yaptığı 2 asistle 'ye darbe vurdu.

'nın kırmızı kart cezalısı 'ün yerine görev verdiği Panzer, deplasmanında da sonradan oyuna girip takımının galibiyet sayısını kaydetmişti. Podolski, 19 Mayıs 2016'da 'ın 'u 6-0 yendiği maçtan bu yana ilk kez bir maçta birden fazla asist yaptı.

Lukas Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim haberin devamı

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