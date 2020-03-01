Podolski'den 2 süper asist

Fraport TAV Antalyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı Lukas Podolski ilk kez onbirde şans buldu. 34 yaşındaki yıldız yaptığı 2 asistle Fenerbahçe'ye darbe vurdu.

Tamer Tuna'nın kırmızı kart cezalısı Sinan Gümüş'ün yerine görev verdiği Panzer, Malatya deplasmanında da sonradan oyuna girip takımının galibiyet sayısını kaydetmişti. Podolski, 19 Mayıs 2016'da Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 yendiği maçtan bu yana ilk kez bir maçta birden fazla asist yaptı.

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