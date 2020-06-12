12 Haziran 2020, Cuma

ALANYASPOR

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a geldi!

Süper Lig'in iki kulübü aynı uçakta!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Süper Lig resmen kaldığı yerden devam ediyor... 27. hafta karşılaşmalarında Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir ile karşılaşacakken, Fraport TAV ise Beşiktaş'a konuk olacak. İki Akdeniz ekibi, İstanbul'a aynı uçakla geldi.

Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 18.30'da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ayrıca Fraport TAV da aynı gün saat 21.00'da Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetimi anlaşarak tek uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki kulüp, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti.

Öte yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

İşte o kare...

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a geldi!

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