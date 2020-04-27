Lukas Podolski genç yıldızlarla bir araya geldi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, kırmızı-beyazlıların U12 takımının oyuncularıyla bir araya gelerek onlara tavsiyeler verdi.

U12 takımının telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdiği buluşmaya sürpriz olarak katılan Lukas Podolski, gençlere kendi futbol yaşamından örnekler vererek mücadeleyi asla bırakmamaları önerisinde bulundu.

Mentör Mesut Engin Korkusuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Nesrin Kara ve U12 takımımı antrenörü Ramazan Irmak'ın da yer aldığı buluşmaya katılan Lukas Podolski, gençlerin sorularını da yanıtladı. Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını da paylaşan Podolski, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin" dedi.

Podolski, en kısa zamanda U12 takımının antrenmanını da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

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