18 Şubat 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Podolski'den ekstra mesai

Podolski'den ekstra mesai
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Fraport TAV 'un Alman yıldızı , takım izinliyken bile ekstra antrenmanlarla formunu yükseltmeye çalışıyor.

ekiplerinden Fraport TAV 'un devre arasında renklerine kattığı 34 yaşındaki , dün akşam 72'nci dakikada oyuna girdiği Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Ligde Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında da son 12 dakikada forma giyen yıldız golcü, performansını artırma amacıyla antrenmanlara hız verdi. Kasımpaşa maçının ardından takım arkadaşları soyunma odasına giderken Lukas Podolski, yardımcı antrenör eşliğinde sahada yarım saat kondisyon çalıştı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı sonrası futbolcularına bir gün izin vermesine rağmen, Lukas Podolski, kendi isteği ile antrenmana çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde bireysel idman yapan deneyimli futbolcu hızla form tutmayı hedefliyor.

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