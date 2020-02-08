08 Şubat 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Fraport Tav oldu

Antalyaspor Fraport Tav oldu
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.02.2020

, isminin önüne sponsor alıyor. Akdeniz ekibi ile Fraport TAV arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

, isminin önüne sponsor alıyor. Akdeniz ekibi ile Fraport TAV arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. İsim sponsorluğu için bugün sözleşme imzalanacağı duyuruldu. CIP Salonu'nda yapılacak olan imza töreninin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve şirketin Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımı ile gerçekleşeceği bildirildi.
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