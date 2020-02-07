07 Şubat 2020, Cuma
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Antalyaspor'un yeni adı belli oldu! Sponsorluk sonrası...
Giriş Tarihi: 07.02.2020
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni isim sponsoru belli oldu. Antalyaspor'un adı bu anlaşmadan sonra "Fraport TAV Antalyaspor" olarak değişti.
Antalyaspor, yaptığı sponsorluk anlaşmasından sonra adı Fraport TAV Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, konuya ilişkin açıklama yayınladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Antalyaspor ile Fraport TAV arasında yarın (08.02.2020 Cumartesi) saat 13.00'te isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacaktır. Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılacak olan imza töreni, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımı ile gerçekleşecektir."
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