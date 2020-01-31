31 Ocak 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Ersan Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı

Antalyaspor Ersan Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

ekiplerinden , daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi. Bir dönem 'ta forma giyen Ersan, en son ligi takımlarından Western United'da oynadı.

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