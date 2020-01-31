Antalyaspor, Ersan Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı

Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un istediği iddiası Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün tarafından yalanlandı. Süğlün, "Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.