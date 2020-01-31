31 Ocak 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Delvin N'Dinga'yı transfer etti

Antalyaspor, Delvin N'Dinga'yı transfer etti
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 31.01.2020

ekiplerinden , 31 yaşındaki Kongolu futbolcu Delvin N'Dinga'yı ettiğini duyurdu.

Kulübünün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Delvin N'Dinga" paylaşımında bulunuldu.

Futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığının belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen N'Dinga, "Takımı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde Monaco, ve gibi takımlarda forma giyen N'Dinga, 'de de 'da oynamıştı.

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