22 Ocak 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Adis Jahovic Antalyaspor'da!

Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

ekiplerinden BtcTurk 'un golcü oyuncusu , bir başka Süper Lig ekibi ile anlaşmaya vardı. Antalyaspor daha önce 'ü de transfer etmişti.

ekiplerinden , ocak ayı transfer döneminin flaş takımı olmaya devam ediyor.

Daha önce ve Veysel Sarı'yı kadrosuna katan Akdeniz temsilcisi bu kez Süper Lig'in golcüsünü renklerine bağladı. Son dakika haberine göre kırmızı-beyazlı takım BtcTurk 'un Makedon forveti ile her konuda anlaşmaya vardı. Jahovic, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 14 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Adis Jahovic Antalyaspor'da

Bilindiği gibi Antalyaspor, ara transferde dikkat çeken bir hamleye daha imza atmıştı. Akdeniz ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman golcü Lukas Podolski'yi de şehre getirmişti.

Antalyaspor ligde 16. sırada bulunuyor.

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