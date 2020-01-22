22 Ocak 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Diego Angelo'dan Antalyaspor'a veda

Diego Angelo'dan Antalyaspor'a veda
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.01.2020

'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen takım kaptanı Angelo, hesabından açıklamada bulundu.

Kendisinden takım bulması istenen Brezilyalı savunma oyuncusu, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesajlar için hepinize teşekkürler. 4 kötü ay, asla 4 yıllık başarıları silmez. Mümkün olan en iyi lider olmaya çalıştım. Tanrı bilir ki elimden gelenin en iyisini yaptım. İncindim ama ölmedim" ifadelerine yer verdi.

2015-2016 sezonunda Eskişehir'den 'a olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 137 maça çıkarken, 8 kez gol sevinci yaşayıp 11 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da
Oğuzhan'ın talipleri artıyor! Oğuzhan'ın talipleri artıyor!
Ersan Gülüm Antalya’da Ersan Gülüm Antalya’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör