Diego Angelo'dan Antalyaspor'a veda

Antalyaspor'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen takım kaptanı Diego Angelo, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kendisinden takım bulması istenen Brezilyalı savunma oyuncusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesajlar için hepinize teşekkürler. 4 kötü ay, asla 4 yıllık başarıları silmez. Mümkün olan en iyi lider olmaya çalıştım. Tanrı bilir ki elimden gelenin en iyisini yaptım. İncindim ama ölmedim" ifadelerine yer verdi.

2015-2016 sezonunda Eskişehir'den Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 137 maça çıkarken, 8 kez gol sevinci yaşayıp 11 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.