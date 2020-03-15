15 Mart 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Sivasspor maçına hazır

Antalyaspor Sivasspor maçına hazır
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Fraport TAV , 'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup 'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.

İdmanı, Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.

temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup karşılaşmasını, hakem yönetecek.


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