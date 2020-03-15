15 Mart 2020, Pazar
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Antalyaspor Sivasspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 15.03.2020
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.
İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.
Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
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