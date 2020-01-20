20 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı

Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020

ekiplerinden , döneminde Fedor Kudryashov ve 'yı renklerine bağladı. ile de büyük ölçüde anlaşan yönetimindeki kırmızı beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Antalyaspor, 'nın Genoa takımında forma giyen 'ü kiraladı. Kırmızı beyazlılar, Sinan Gümüş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Antalya Stadyumu'nda düzenlenen törende Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, maçında talihsiz sonuç aldıkları için camiadan ve taraftardan özür diledi. Yeni transferlerle Antalyaspor'un puan cetvelinde bulunduğu ortamdan kurtulup üst sıralara yükselmesini istediklerini anlatan Altay, "Üçüncü . Transfer süreci için Sinan'a teşekkür edem. Çok fedakârlıkta bulunarak bizi tercih etti. Hem Sinan hem Antalyaspor için hayırlı olacağına inanıyorum. 6 aylık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sinan'ın Antalyaspor'da geleceğinin daha uzun olmasını diliyoruz" dedi.

Antalyaspor olarak gerçekleştirdikleri transferlerde uygun maliyetin ve kulübün bütçesinin ön planda tutulduğunu aktaran Altay, "Başarılı transfer dönemi geçiriyoruz. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Orta saha transferi düşünüyoruz. Hocamızla görüştükten sonra belki başka transfer de yapabiliriz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gidecekler olabilir. Ama şu an yok. Şu an takım kadromuz devam edecek gözüküyor" diye konuştu.

Golcü futbolcu ile de 1.5 yıllık ön protokol imzaladıklarını belirten Altay, "Perşembe ya da cuma günü imza töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Antalyaspor'da Lukas Podolski coşkusu

"ÇARŞAMBA GÜNÜ SAHADA OLMAK İSTERİM"

26 yaşındaki forvet Sinan Gümüş de Antalyaspor'a transferde emeği geçenlere teşekkür etti. Antalyaspor'a transferi için çok mutlu olduğunu vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

"Son 6 aya bakılırsa fazla forma şansı bulamadım. Görüşmelerde de başkana ve hocama ilettim. Onlar bana 'Burası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da çıkış yapsın sen de çıkış yap' dedi. Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim. Fizik olarak kesinlikle hazırım. 'da iyi çalıştım. Devre arası çalıştım. Şu an kendimi iyi, hazır hissediyorum. Hocamla da görüşeceğim, hazır olduğumu belirtip, çarşamba günü maça çıkmayı isterim."

Antalyaspor, Sinan Gümüş transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu:

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