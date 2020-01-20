Antalyaspor'da Lukas Podolski coşkusu

Antalyaspor'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün Antalya'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayan Alman golcü, Göztepe maçını da statta, bir diğer yeni transfer G.Saraylı eski golcü Sinan Gümüş'le birlikte izledi.

Antalyaspor'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün Antalya'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayan Alman golcü, Göztepe maçını da statta, bir diğer yeni transfer G.Saraylı eski golcü Sinan Gümüş'le birlikte izledi. 34 yaşındaki tecrübeli santrforla bugün düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağı öğrenildi.