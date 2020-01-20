20 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Lukas Podolski coşkusu

Antalyaspor'da Lukas Podolski coşkusu
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.01.2020

'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün Antalya'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayan Alman golcü, Göztepe maçını da statta, bir diğer yeni transfer G.Saraylı eski golcü Sinan Gümüş'le birlikte izledi.

'un anlaştığı, G.Saray'ın eski yıldız golcüsü Podolski, dün Antalya'ya geldi. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayan Alman golcü, Göztepe maçını da statta, bir diğer yeni transfer G.Saraylı eski golcü Sinan Gümüş'le birlikte izledi. 34 yaşındaki tecrübeli santrforla bugün düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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