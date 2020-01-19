19 Ocak 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

Havalimanında izdiham! Podolski Antalya'ya geldi
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

ekiplerinden 'un prensipte anlaşma sağladığı , Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu kapıdan çay içerek çıktı.

ekiplerinden 'un prensipte anlaştığı, 'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Antalya'ya geldi. Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.

Alman futbolcuyla bugün ya da yarın düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, daha önce 'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.


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