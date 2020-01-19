Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu kapıdan çay içerek çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi. Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.
Alman futbolcuyla bugün ya da yarın düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...