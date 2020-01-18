18 Ocak 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Antalyaspor Podolski'yi Antalya'ya getiriyor
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.01.2020

ekiplerinden Antalyasporun görüşmesi yaptığı 'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu 'nin 'ya geleceği bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Futbolcunun gece yarısı uçakla 'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

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