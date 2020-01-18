18 Ocak 2020, Cumartesi
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Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.
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