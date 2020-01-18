18 Ocak 2020, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Veysel Sarı imzaladı

Antalyaspor'da Veysel Sarı imzaladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.01.2020

ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan , "Çok fazla takım değiştirmedim. Benim dördüncü takımım. Uzun yıllar burada kalır, bu formaya, camiaya hizmet ederim" dedi. Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise 'ün yarın Antalyaspor ile sözleşme imzalayacağını, transferinde de ufak detayların kaldığını söyledi.

ekiplerinden , Fedor Kudryashov'un ardından 'yı renklerine bağladı. ile yollarını ayıran defans oyuncusu Veysel Sarı, Antalyaspor'a 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı. Antalya Stadyumu'nda düzenlenen törende Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Veysel Sarı transferiyle Antalyaspor olarak ara döneminde ikinci futbolcuyu kadroya kattıklarını söyledi. Veysel Sarı'nın ve gibi takımlarda uzun yıllar ligde oynadığını anlatan Altay, "Antalyaspor için de uzun yıllar mücadele etmesini diliyoruz. Veysel ile 1.5 yıllık, artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık" dedi.

"SİNAN GÜMÜŞ İLE ANLAŞTIK"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Altay, " ile anlaştık. Sinan akşam saatlerinde Antalya'ya gelecek, problem çıkmazsa yarın Sinan ile sözleşme imzalayacağız. ile belli noktayla geldik. Ufak detaylar kaldı. Onunla ilgili yarın sonuçlanır, yarın açıklama yapabilir. Orta saha transferi için görüşmelerimiz sürüyor. Alternatiflerimiz var. En kısa zamanda transferi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
Törende kırmızı beyazlı formayı giyerek poz veren Veysel Sarı, Antalyaspor'da uzun yıllar forma giymek istediğini belirtti. Kariyerinde 4'üncü takıma transfer olduğunu aktaran Veysel Sarı, "Çok fazla takım değiştirmedim. Benim dördüncü takımım. Uzun yıllar burada kalır, bu formaya, camiaya hizmet ederim. Transferimde emeği geçene teşekkür ederim. Ligde durumumuz belki iyi değil ama hep birlikte bunun üstesinden geleceğimiz için buraya geldim. Birlik ve beraberlik olduğu sürece Antalyaspor'u hak ettiğimiz yere getiririz. Uzun yıllar sağ bek, orta saha oynadım. Son yıllarda stoper oynadım. Stoperde daha rahat hissediyorum" dedi.

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