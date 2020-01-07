07 Ocak 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı

Kudryashov ilk antrenmanına çıktı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Süper Lig ekiplerinden , hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Antrenmana dün resmi sözleşmeye imza atan yeni   da katıldı.

, hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Regnum Carya 1 No'lu sahada, teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Eğitsel oyunun ardından istasyon çalışmalarına geçen kırmızı beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılıp taktiksel antrenman yaptı. Antalyaspor'un antrenmanı, minyatür kaleli alanda yapılan taktiksel çalışma ile sona erdi.

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