07 Ocak 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Kudryashov tamam

Kudryashov tamam
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Medipol Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki sol bek Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kurdyashov, Antalya kampında takıma katıldı.

Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Medipol Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki sol bek Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kurdyashov, Antalya kampında takıma katıldı.

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