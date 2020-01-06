06 Ocak 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Fedor Kudryashov Antalyaspor'da

Fedor Kudryashov Antalyaspor'da
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

, 32 yaşındaki Rus sol bek ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Kudryashov, geçen sezon Medipol Başakşehir forması da giymişti.

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