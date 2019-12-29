29 Aralık 2019, Pazar
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Tomas sil baştan
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları Ankaragücü maçının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.
Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları Ankaragücü maçının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Hırvat çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta forma giyen Ferhat, Diego, Aatif, Serdar ve Eren'in yerine Boffin, Salih, Doğukan, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol'a ilk 11'de şans verdi.
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