29 Aralık 2019, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Tomas sil baştan

Tomas sil baştan
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.12.2019

 teknik direktörü , son oynadıkları Ankaragücü maçının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

teknik direktörü , son oynadıkları Ankaragücü maçının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Hırvat çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta forma giyen Ferhat, Diego, Aatif, Serdar ve Eren'in yerine Boffin, Salih, Doğukan, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol'a ilk 11'de şans verdi.

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