20 Aralık 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya’da 3 puan aşkına

Antalya’da 3 puan aşkına
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında , Ankaragücü'nü konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar 8, Başkent ekibi ise 9 maçtır 3 puan sevincini yaşayamadı.

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında , A.Gücü'nü konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar 8, Başkent ekibi ise 9 maçtır 3 puan sevincini yaşayamadı. Her iki takım da kötü gidişata 'dur' demek için Akdeniz'de kozlarını paylaşacak.
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