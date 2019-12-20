20 Aralık 2019, Cuma
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Antalya’da 3 puan aşkına
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar 8, Başkent ekibi ise 9 maçtır 3 puan sevincini yaşayamadı.
Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor, A.Gücü'nü konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar 8, Başkent ekibi ise 9 maçtır 3 puan sevincini yaşayamadı. Her iki takım da kötü gidişata 'dur' demek için Akdeniz'de kozlarını paylaşacak.
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