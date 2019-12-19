20 Aralık 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da 3 eksik

Antalyaspor'da 3 eksik
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.12.2019

'un, yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçında Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere sakatlığı, Ufuk Akyol da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar MKE Ankaragücü maçını kazanmayı hedefliyor.

'nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak tur atlayan , lige odaklandı. 'de kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar oynadığı son 8 maçta galip gelemedi. Kırmızı beyazlılar 2 beraberlikle 8 haftada 2 puan kazandı.

MKE Ankaragücü maçında galibiyeti hedefleyen Antalyaspor, yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor yönetimi de taraftardan maçta stadı doldurup takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor'un MKE Ankaragücü maçı biletleri VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale arkası 20, 'Eren ile Mert' Tribünü (misafir tribünü) 26 liradan satılıyor.

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