22 Aralık 2019, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.12.2019

, 'in 17. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 16. haftasında dün konuk ettiği ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 28 Aralık'taki karşılaşması için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

MKE Ankaragücü maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, dar alanda taktik ve interval koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, kenar orta ve gol vuruşu çalışmaları ile sona erdi.

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