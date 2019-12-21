Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 16. haftasında dün konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 28 Aralık'taki Galatasaray karşılaşması için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

MKE Ankaragücü maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, dar alanda taktik ve interval koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, kenar orta ve gol vuruşu çalışmaları ile sona erdi.