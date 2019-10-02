Bülent Korkmaz: Fenerbahçe karşısında kazanmak için oynayacağız
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Geçtiğimiz hafta iyi bir oyun vardı. Skor farklı olunca, gol yemeden de bitirince daha güzel oldu. Bizim açımızdan güzel ve olumlu bir hafta sonu geçirdik” dedi. Korkmaz, Fenerbahçe karşısında da kazanmak için oynayacaklarını söyledi.
Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Cuma günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçına değinen Korkmaz, rakibin gücüne dikkat çekerek, "Bu hafta şampiyonluklar yaşamış bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi evinde 25-30 dakika baskılı oynayan bir takım var. Bu baskıyı bizim de hissedeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe aynı oyununu ve baskısını devam ettirecektir. Ancak biz de iyi hazırlanıyoruz. Moral motivasyon olarak da iyi durumdayız" diye konuştu.
"İki önemli eksik"
Takımda iki önemli eksik olduğunun altını çizen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Geçtiğimiz hafta oynayan ilk 11'imizden iki oyuncumuzun sakatlığı var. Durumları yarın belli olacak. Charles ve Gustavo'nun durumlarına göre önlemimizi alacağız. Savunmamızda ve hücum çıkışlarımızda neler yapabilirizi çalışacağız. Hazır olacağız ve her maçı olduğu gibi bu maçı da kazanmak için oynayacağız. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden, rakipten daha fazla koşan bir takım olmak zorundayız. Bütün Türkiye'nin izleyeceği bir maç olacağı için oyuncuların motivasyona da ihtiyacı olmayacak" ifadelerini kullandı.
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