29 Eylül 2019, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Bülent Korkmaz’dan Hakan Özmert’e övgü dolu sözler

Bülent Korkmaz’dan Hakan Özmert’e övgü dolu sözler
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Korkmaz, 3-0’lık galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Korkmaz, son iki maçta oynatmayıp bu maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü ’e övgü dolu sözler sarf etti.

'in 6. haftasında Antalyaspor, 'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, 3-0'lık galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını söyledi.

"Çok güzel bir enerjimiz vardı" diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk 15-20 dakika saha parselini ve adam paylaşımını iyi yapamadık. Ama daha sonra oyunun hakimiydik. Golümüz de geldi. İkinci yarı daha aktif oynamaya başladık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi. Saha içi davranışlar çok olumlu ve pozitifti."

Hakan Özmert'e övgü yağdırdı

'e ayrı bir parantez açan Korkmaz, " Hakan, 2 maç oynatmamamıza rağmen çok çalıştı. Oyuncuların küsmesi, kızmasını her zaman için doğal karşılarım ama o antrenmanda da çalıştı, maçta da çalıştı. Görev verdik, en iyisini yaptı. Bu çok güzel bir örnek. Şartlar ne olursa olsun, her zaman çalışmak zorundasınız. Olgun yaşıyla bu davranışı göstermesi beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Antalyaspor galibiyete odaklandı Antalyaspor galibiyete odaklandı
Taraftarın desteğiyle galibiyet serisi yakalarız "Taraftarın desteğiyle galibiyet serisi yakalarız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör