Bülent Korkmaz’dan Hakan Özmert’e övgü dolu sözler

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 3-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Korkmaz, son iki maçta oynatmayıp bu maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü Hakan Özmert’e övgü dolu sözler sarf etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 3-0'lık galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını söyledi.



"Çok güzel bir enerjimiz vardı" diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 15-20 dakika saha parselini ve adam paylaşımını iyi yapamadık. Ama daha sonra oyunun hakimiydik. Golümüz de geldi. İkinci yarı daha aktif oynamaya başladık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi. Saha içi davranışlar çok olumlu ve pozitifti."



Hakan Özmert'e övgü yağdırdı



Hakan Özmert'e ayrı bir parantez açan Korkmaz, " Hakan, 2 maç oynatmamamıza rağmen çok çalıştı. Oyuncuların küsmesi, kızmasını her zaman için doğal karşılarım ama o antrenmanda da çalıştı, maçta da çalıştı. Görev verdik, en iyisini yaptı. Bu çok güzel bir örnek. Şartlar ne olursa olsun, her zaman çalışmak zorundasınız. Olgun yaşıyla bu davranışı göstermesi beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.