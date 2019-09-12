Bülent Korkmaz: "Oyunun ve skorun hakimi olmak istiyoruz"

Antalyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Takımı hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, A Milli Futbol Takımı'nın 2 maç üst üste kazanarak grubunda büyük avantaj yakaladığına değindi. Şenol Güneş ve oyuncularını tebrik eden Korkmaz, "Genç ve dinamik milli takım var. Bunu oluşturan Lucescu'yu unutmamak lazım. Şenol hocanın tecrübesi ve bilgisiyle takımı 3-4 turnuvaya götüreceğine inanıyorum. Genç ve dinamik takımız inşallah Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gider" diye konuştu.



HARUN KAVAKLIDERE AMELİYAT OLACAK



Milli takım arasında Antalyaspor olarak iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Korkmaz, Harun Kavaklıdere ile Doğukan Sinik'in sakatlıklarına üzüldüğünü dile getirdi. Harun'un ameliyat olacağını kaydeden Korkmaz, Amilton ile Doğukan'ın da bu haftaki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi. Yekta'nın bireysel antrenmanlarla çalışmalara devam ettiğini belirten Korkmaz, futbolcunun 2 haftaya kadar takımla çalışmaya başlayacağını ifade etti. Genç oyunculardan Paul Mukairu'nun performansının çok iyi olduğuna değinen Bülent Korkmaz, altyapıda yer alan Bünyamin'i bu sezon maçlarda oynatmayı planladığından bahsetti. Doğukan'ın defans arkasına koşarak gol atması için çok çalışma yaptığını vurgulayan Korkmaz, futbolcunun bu çalışmalar neticesinde İngiltere'ye benzer gol attığına dikkati çekti.



'TARAFTARIMIZLA GÜLEN TARAF BİZ OLMAK İSTİYORUZ'



Takım olarak yaptıkları fiziksel ve taktiksel çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Korkmaz, şunları söyledi:

"Kayserispor maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Farklı bir takım oyunu oynamak istiyoruz. Bu sene oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yeni gelen transferlerle daha iyi bir oyun izleteceğiz. Bunu 3 maçta gördük. Daha iyi oynayacağımızı ve oyunumuzun gelişeceğini düşünüyorum. Hücumda farklı oyuncu alternatiflerimiz var, rakibe göre bunu değerlendirebiliriz. Zor bir maç olacak. Agresif, tek blok halinde oynayan takıma karşı sabırlı olacağız. Oyunun ve skorun hakimi olmak istiyoruz. Taraftarımızla gülen taraf biz olmak istiyoruz."

Hedeflerinden de bahseden Korkmaz, "Antalyaspor olarak ilk hedefimiz maç kazanmak. Biz maç kazandıkça ortaya bazı şeyler çıkacak. Benim hedefim alt yapıdan 5-6 oyuncunun 2 sene sonra ilk 11'de direkt oynayan oyuncu olması. Buradan başka takımlara gitmesi" dedi.