31 Ağustos 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Bülent Korkmaz: "Bu deplasmandan bir puanla dönmek önemliydi"

Bir puanla dönmek önemliydi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Antalyaspor , Atiker 'la 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

, zor deplasmanda puanla dönmenin önemli olduğunu söyledi. Korkmaz, ''Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir deplasman. , sistemi ve düzeni iyi olan bir takımdı. Zor bir deplasmandan puanla dönmek önemliydi" dedi.

Attıkları 2 golle hücumda da iyi olduklarını gösterdiklerini belirten Korkmaz, "Bu ilerleyen haftalarda aksiyonu bol oynayacağımızı gösteriyor. İleriki haftalarda daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Konya'da kazanan çıkmadı Konya'da kazanan çıkmadı
Antalyaspor Leschuk'u kadrosuna kattı Antalyaspor Leschuk'u kadrosuna kattı
Denizli 2'de 2 yaptı Denizli 2'de 2 yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör