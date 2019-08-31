31 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Attıkları 2 golle hücumda da iyi olduklarını gösterdiklerini belirten Korkmaz, "Bu ilerleyen haftalarda aksiyonu bol oynayacağımızı gösteriyor. İleriki haftalarda daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
Bülent Korkmaz: "Bu deplasmandan bir puanla dönmek önemliydi"
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atiker Konyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Bülent Korkmaz, zor deplasmanda puanla dönmenin önemli olduğunu söyledi. Korkmaz, ''Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir deplasman. Konyaspor, sistemi ve düzeni iyi olan bir takımdı. Zor bir deplasmandan puanla dönmek önemliydi" dedi.
Attıkları 2 golle hücumda da iyi olduklarını gösterdiklerini belirten Korkmaz, "Bu ilerleyen haftalarda aksiyonu bol oynayacağımızı gösteriyor. İleriki haftalarda daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"