A. Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırladı.
Saat 19.15'te başlayan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı.
Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'un gollerini 60. dkaikada Bajic ve 75. dakikada Miya kaydederken Antalyaspor'un gollerini 16'da penaltıdan Serdar Özkan ve 84'te Mukairu kaydetti.
Atiker Konyaspor, Süper Lig 4. hafta maçında 15 Eylül Pazar günü Denizlispor deplasmaınna konuk olacak; Antalyaspor ise aynı gün sahasında Kayserispor'u konuk eecek.
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