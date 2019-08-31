31 Ağustos 2019, Cumartesi

SÜPER LİG

A. Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Konya'da kazanan çıkmadı
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Atiker sahasında konuk ettiği 'la 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Atiker , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 'u ağırladı.

Saat 19.15'te başlayan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı.

Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'un gollerini 60. dkaikada Bajic ve 75. dakikada Miya kaydederken Antalyaspor'un gollerini 16'da penaltıdan Serdar Özkan ve 84'te Mukairu kaydetti.

Atiker Konyaspor, Süper Lig 4. hafta maçında 15 Eylül Pazar günü Denizlispor deplasmaınna konuk olacak; Antalyaspor ise aynı gün sahasında Kayserispor'u konuk eecek.

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