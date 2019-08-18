19 Ağustos 2019, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Bülent Korkmaz: "Haklı galibiyet aldık"

Bülent Korkmaz: Haklı galibiyet aldık
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Teknik Direktörü , 1-0 kazandıkları maçı sonrası yaptığı açıklamada, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

'in ilk haftasında , deplasmanda 'yi 1-0 ile geçti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü , oyuncularını kutlayarak, "İlk kez oynayanları kutluyorum, takımı kutluyorum, genç ve deneyimli oyuncularımı kutluyorum. Zor bir ambiyansta müthiş taraftar desteği ile oynayan Göztepe'yi yenmek çok önemliydi. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Savunma anlamında istediğimizi yapmaya çalıştık hücumda ise final pasları iyi yapabilirdik. İlk defa iki genç oyuncu oynattık, gençlerin iyi oynamaları beni mutlu ediyor. Tecrübelilerin gençlere sahip çıkması çok önemliydi, haklı galibiyet aldık" dedi.

TAHSİN TAM: TELAFİ EDECEĞİZ

Göztepe Antrenörü ise maça istekli başladıklarını ancak yedikleri golü telafi edemediklerini söyledi. Teknik direktör 'nın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Tam, "Kazanmak istiyorduk, iyi de hazırlandık ama golü yedikten sonra maalesef gerekli yaratıcılığı katamadık. Fiziksel olarak rakibi zorladık ama rakip sahayı iyi daralttı, fırsat vermedi. Tipik beraberlik maçıydı. İlk maçı kazanmak, seyircimize 3 puan armağan etmek istiyorduk fakat başaramadık. Çok büyütülecek bir şey yok. Üzücü ama telafi edecek performansı ortaya koyacak takımız" cümlelerini kullandı.

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