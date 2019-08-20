20 Ağustos 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Eren Albayrak Antalyaspor’da

Eren Albayrak Antalyaspor’da
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.08.2019

, ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon ’nın Jubilo Iwata takımında forma giyen Eren Albayrak, Antalyaspor’a 2+1 yıllık imza attı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay katıldı.

Altay, transferin teknik ekip ve yönetimin ortak çalışması ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yılı 'da geçirse de ligini iyi tanıyan, deneyimli ve faydalı olacağına inandığımız ile 2+1 yıl için anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Takıma katkı koyacağım"

forması ile Türkiye Süper Ligi'ne yeniden dönmenin heyecanını yaşadığını belirten Eren Albayrak ise, "Türkiye'yi özlemiştim. 2-3 hafta önce Antalyaspor'dan teklif gelince mutlu oldum. Antalyaspor'un gelecek projesi ve yapılanması beni heyecanlandırdı. Takım geçtiğimiz yıl iyi bir noktada ligi tamamladı. Bu yıl ligi daha iyi bir yerde bitirmek için çalışacağız. Ben de başarıya katkı koymak istiyorum. Umarım hepimizin istediği gibi bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

Eren Albayrak, kendisini Antalyaspor'a bağlayan imzayı attıktan sonra yeni formasını giydi.

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