Eren Albayrak Antalyaspor’da

Antalyaspor, Eren Albayrak ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Japonya’nın Jubilo Iwata takımında forma giyen Eren Albayrak, Antalyaspor’a 2+1 yıllık imza attı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay katıldı.

Altay, transferin teknik ekip ve yönetimin ortak çalışması ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yılı Japonya'da geçirse de Türkiye ligini iyi tanıyan, deneyimli ve faydalı olacağına inandığımız Eren Albayrak ile 2+1 yıl için anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Takıma katkı koyacağım"

Antalyaspor forması ile Türkiye Süper Ligi'ne yeniden dönmenin heyecanını yaşadığını belirten Eren Albayrak ise, "Türkiye'yi özlemiştim. 2-3 hafta önce Antalyaspor'dan teklif gelince mutlu oldum. Antalyaspor'un gelecek projesi ve yapılanması beni heyecanlandırdı. Takım geçtiğimiz yıl iyi bir noktada ligi tamamladı. Bu yıl ligi daha iyi bir yerde bitirmek için çalışacağız. Ben de başarıya katkı koymak istiyorum. Umarım hepimizin istediği gibi bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

Eren Albayrak, kendisini Antalyaspor'a bağlayan imzayı attıktan sonra yeni formasını giydi.

