30 Temmuz 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor ile Rizespor'dan gollü prova

Antalya ile Rize'den gollü prova
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 30.07.2019

ekiplerinden ile Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlılar Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Chico, , Ufuk, Serdar ve Mukairu ilk 11'i ile başladı. , Harun Alpsoy'un asisti ve Paul Mukairu'nun golüyle 3'üncü dakikada 1-0 öne geçti. , 10'uncu dakikada Moustapha El Kabir ve 23'üncü dakikada Braian Samudio'nun attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Chico'nun attığı golle skora yeniden denge geldi ve bu golle ilk 45 dakika 2-2 tamamlandı.

Karşılamanın ikinci yarısında her iki takım da kadrosundaki bütün oyunculara şans verdi. İkinci 45 dakika orta alan mücadelesi şeklinde geçerken takımların çabaları gol sonucu vermedi. Mücadele, ilk yarıda atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi.

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