28 Temmuz 2019, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a transfer oldu

Antalyaspor'da ayrılık açıklandı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Antalyasporlu futbolcu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak İspanyol ekibi 'a oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için 'nın kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon 'de 20 maçta forma giymişti.

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