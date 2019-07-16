16 Temmuz 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Barrada ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Barrada ile yollar ayrıldı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 Giriş Tarihi: 16.07.2019

ekiplerinden 'da, Faslı futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

'da, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesi feshedildi. Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdelaziz Barrada ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

temsilcisine 2018'de olan Barrada, geçen sezonun kış transfer döneminde 2'nci Lig takımlarından Gimnastic de Tarragona'ya kiralandı. Barrada, Antalyaspor formasıyla 5 lig maçı ve 4 karşılaşmasında görev almıştı.

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