Antalyaspor'da Barrada ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, Faslı futbolcu Abdelaziz Barrada ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Antalyaspor'da, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada'nın sözleşmesi feshedildi. Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdelaziz Barrada ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Akdeniz temsilcisine 2018'de transfer olan Barrada, geçen sezonun kış transfer döneminde İspanya 2'nci Lig takımlarından Gimnastic de Tarragona'ya kiralandı. Barrada, Antalyaspor formasıyla 5 lig maçı ve 4 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında görev almıştı.
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